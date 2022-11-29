​Гакпо снова забил - он догнал Мбаппе и Валенсию на 1 месте в гонке бомбардиров

Во вторник на чемпионате мира завершается групповая стадия в квартете А. Сборная Нидерландов в игре против Катара смогла открыть счёт на 26-й минуте. Автором гола стал нападающий Коди Гакпо, за которым уже начали охоту ведущие клубы Европы.

Коди Гакпо отличился в третьем матче на чемпионате мира подряд – ранее он забил по голу в матчах против Сенегала и Эквадора. Таким образом, Гакпо догнал на вершине рейтинга бомбардиров этого чемпионата мира Килиана Мбаппе из сборной Франции и Эннера Валенсию из сборной Эквадора – у всех по 3 гола.

Следить за матчем Нидерланды – Катар можно в текстовой трансляции.