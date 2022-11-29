Тренер сборной Катара прокомментировал поражение от Нидерландов

Наставник сборной Катара Феликс Санчес прокомментировал завершение домашнего чемпионата мира.

«Мы пытались конкурировать на самом высоком уровне. О своём будущем я пока ничего не знаю. Оно заключалось в том, чтобы сыграть этот матч против Нидерландов, но на сегодняшний день мы ничего не смогли решить», — приводит слова испанского тренера издание Marca.

Специалист отметил, что в последнем туре Катару противостоял один из фаворитов турнира, матч против которого изначально был бы непростым. Также Санчес поблагодарил всех поклонников, пришедших на последнюю встречу против Нидерландов.

Напомним, что Катар стал худшим хозяином в истории чемпионатов мира, уступив все три встречи и переписав множество антирекордов для принимающей мундиаль страны.