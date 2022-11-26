Газзаев: Промес мог бы быть одним из лучших в сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев высказался о непопадании нападающего «Спартака» Куинси Промеса в состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Ранее сообщалось, что главный тренер нидерландцев Луи ван Гал не вызвал Промеса из-за его уголовного дела.

«Учитывая, какого Промеса мы сейчас видим, он был бы далеко не худшим в сборной Нидерландов, а то и одним из лучших. Многие игроки ведь тоже сожалели, что Промеса не взяли», — приводит слова Газзаева Sport24.

В текущем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 17 мячей и сделал 7 голевых передач.