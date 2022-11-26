Нигматуллин: «Катар — это не уровень чемпионата мира»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о первых матчах группового этапа чемпионата мира в Катаре.

Футболист признался, что его порадовали сенсационные результаты на старте мундиаля. Напомним, что свои первые игры проиграли сборные Аргентины и Германии, считающиеся одними из главных фаворитов турнира.

Однако к главным разочарованиям чемпионата мира Нигматуллин также отнёс и команду-хозяйку мундиаля Катар.

«Катар — крайне слабая и неконкурентоспособная команда. Видно, что это не уровень чемпионата мира», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Отметим, что на текущем турнире Катар проиграл обе своих встречи — Эквадору (0:2) и Сенегалу (1:3). В следующем матче эта команда встретится с Нидерландами 29 ноября. Начало — в 18:00 по московскому времени.