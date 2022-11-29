Корнеев не впечатлён игрой Нидерландов на ЧМ-2022

Бывший игрок «Барселоны» и «Фейеноорда» Игорь Корнеев оценил выступление сборной Нидерландов на групповой стадии ЧМ-2022.

«Нидерланды пока не убеждают. Все три игры складываются по одному сценарию: все ждут гола Гакпо. Они вышли из группы, но не убедили. Мне бы хотелось посмотреть на их игру с более серьёзными соперниками. С теми, кто сможет навязать своё и доставит им больше проблем», — цитирует экс-футболиста российской национальной команды издание Metaratings.ru.

По мнению эксперта, с такой игрой подопечным Луи ван Галя мало что светит в Катаре. Также Корнеев отдал должное Сенегалу, вышедшему в плей-офф без Садио Мане, однако отметил, что ожидал увидеть во втором раунде атакующую и симпатичную команду из Эквадора.

Напомним, что Нидерланды взяли семь баллов по итогам групповой стадии, выиграв первый квартет.