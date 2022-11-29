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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бергёйс забил третий гол в ворота сборной Катара, его отменили

29 Ноября 2022 • 19:30 Комментировать
Нидерланды
2:0
Катар
окончен

В середине второго тайма матча чемпионата мира между сборными Нидерландов и Катара был забит ещё один гол. Европейский коллектив раскатал оборону противника, сразу два игрока на острие атаки против голкипера, и Стивен Бергёйс, только-только вышедший на замену, едва ли не первым касанием поразил пустой угол ворот после передачи другого свежего игрока, Винсента Янссена.

После просмотра видео этого эпизода главный арбитр принял решение его не засчитывать, так как атака началась с игры рукой у Коди Гакпо.

Счет остается прежним - 2:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара сборная Нидерландов
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