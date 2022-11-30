В Индонезии бурно отпраздновали успех Нидерландов

Сборная Нидерландов успешно решила задачу по выходу в плей-офф финальной части чемпионата мира в Катаре, в третьем, последнем матче группового раунда «Оранье» переиграла хозяев турнира - сборную Катара.

Успех Нидерландов бурно отпраздновали также и в Индонезии - это страна, которая до 1949 года была нидерландской колонией, но, как оказалось, в отличие от многих других стран, там к колонизаторам сохранились теплые отношения. Тысячи человек вышли на улицы индонезийской столицы Джакарты чтобы отметить случившееся, сообщает derbyderbyderby.it.

В плей-офф Индонезия сразится с командой Соединенных Штатов Америки.