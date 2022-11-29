Джо Коул — о Гакпо: «Он обязан попасть в сферу интересов топ-клубов»

Бывший игрок английской национальной команды Джо Коул высказался о перспективах Коди Гакпо на фоне яркого выступления на ЧМ-2022.

«Гакпо после мундиаля в Катаре обязан попасть в сферу интересов крупных клубов. Я знаю, что за ним наблюдают скауты. Он выглядит как по-настоящему мощный игрок», — заявил экс-игрок «Челси», чьи слова приводит издание BBC. Бывший полузащитник отметил, что Гакпо влияет на игру всего коллектива, выделив ценность такого типа футболистов.

Напомним, что на счету вингера ПСВ три гола в трёх встречах чемпионата мира - 2022. Коди делит лидерство в списке бомбардиров турнира вместе с Эннером Валенсией и Килианом Мбаппе. Во победной встрече с Катаром Гакпо отличился голом, обеспечив Нидерландам выход в плей-офф с первой строчки.