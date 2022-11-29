Найджел де Йонг: «Очень солидное выступление Нидерландов»

Сборная Нидерландов прекрасно провела групповой этап финальной части чемпионата мира, в третьем туре «Оранье» обыграли со счетом 2:0 хозяев турнира, катарцев, и обеспечили себе место в плей-офф. Своего соперника там «оранжевые» узнают чуть позже, ну а пока бывший полузащитник команды Найджел де Йонг прокомментировал события игры.

- Очень солидный матч, футбол. Они сделали свое дело и выиграли группу, они забили два мяча и не пропустили. Все произошло именно так, как должно было произойти. Это очень хорошо для настроения игроков в дальнейшем, - считает футболист, слова которого цитирует BBC Sport.