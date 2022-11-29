Ван Галь прокомментировал выход в плей-офф ЧМ-2022

Наставник нидерландской национальной команды Луи ван Галь высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Катаром.

«Мы много владели мячом. Больше, чем против Эквадора. Мемфис Депай сыграл важную роль, поскольку он принял участие в обоих забитых мячах, однако нам нужно беречь его, потому что он не играл около двух месяцев. К следующему раунду, который является самым важным, мы подходим с позитивным настроем», — цитирует знаменитого специалиста издание Marca. По мнению тренера, Коди Гакпо, забивший три гола в трёх встречах, обладает всеми качествами для выступления на самом высоком уровне.

Напомним, что Нидерланды выиграли последнюю игру на групповом этапе со счётом 2:0, выйдя в плей-офф мундиаля с первого места квартета А.