Роналду мог стать причиной ухода Гвардиолы из «Манчестер Сити»

Нападающий Криштиану Роналду мог вынудить Хосепа Гвардиолу покинуть свой пост в «Манчестер Сити».

В 2021 году «горожане» активно претендовали на португальца, о чём тот недавно сообщил в интервью. Игрок так и не решился на переход, «доверившись своему сердцу» и сэру Алексу Фергюсону, и перебрался в «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Сэма Ли, ссылающегося на высокопоставленные источники из «Манчестер Сити», приход Роналду вполне мог спровоцировать уход Гвардиолы с должности главного тренера тем же летом или спустя год.

Недавно стало известно, что испанский рулевой согласился подписать с клубом новое соглашение.