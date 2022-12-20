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«Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления в контрактах трёх футболистов

20 Декабря 2022 • 17:02 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» продлил сотрудничество с тремя футболистами. По информации от журналиста Джеймс Дакера из The Telegraph, «красные дьяволы» активировали опцию автоматического продления на один сезон в контрактах Диогу Далота, Маркуса Рэшфорда и Фреда.

Таким образом, перечисленные игроки не покинут команду следующим летом на правах свободных агентов.

Несмотря на это, клуб не стал активировать подобную опцию в контракте Давида де Хеа, который может бесплатно уйти в конце сезона. Манкунианцы хотят устно согласовать с испанцем краткосрочное соглашение, по условиям которого Давид будет зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас. В то же время «красные дьяволы» хотят купить нового голкипера, который в следующем сезоне будет играть в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Маркус Рэшфорд Диогу Далот Фред
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