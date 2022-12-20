«Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления в контрактах трёх футболистов

«Манчестер Юнайтед» продлил сотрудничество с тремя футболистами. По информации от журналиста Джеймс Дакера из The Telegraph, «красные дьяволы» активировали опцию автоматического продления на один сезон в контрактах Диогу Далота, Маркуса Рэшфорда и Фреда.

Таким образом, перечисленные игроки не покинут команду следующим летом на правах свободных агентов.

Несмотря на это, клуб не стал активировать подобную опцию в контракте Давида де Хеа, который может бесплатно уйти в конце сезона. Манкунианцы хотят устно согласовать с испанцем краткосрочное соглашение, по условиям которого Давид будет зарабатывать гораздо меньше, чем сейчас. В то же время «красные дьяволы» хотят купить нового голкипера, который в следующем сезоне будет играть в основе.