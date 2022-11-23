«МЮ» изучит варианты для замены Роналду в январе

«Манчестер Юнайтед» изучит варианты для замены нападающему Криштиану Роналду уже в январское трансферное окно. По информации от журналиста Manchester Evening News Самуэля Лакхёрста, «красные дьяволы» могут приобрести игрока на замену португальцу уже в январе.

Напомним, вчера стало официально известно о том, что Роналду разорвал свой контракт с «Манчестер Юнайтед». Помимо основного нападающего Маркуса Рэшфорда, в команде есть один лишь Антони Марсьяль, который пропустил много матчей в этом сезоне из-за постоянных травм.

Сам Роналду пока не может найти себе новый клуб. Ходят слухи, что Криштиану может отправиться доигрывать карьеру в одну из арабских стран.