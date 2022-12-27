Источник: «Манчестер Юнайтед» не будет подписывать зимой новых футболистов

«Манчестер Юнайтед» не станет подписывать новых игроков в январе. Об этом сообщает журналист Саймон Джонс.

По информации источника, манкунианцы будут рассматривать только варианты с арендами, так как нынешние владельцы клуба собираются продать его в ближайшее время. Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» находятся в поиске нового нападающего и проявляют интерес к игроку «Наполи» Виктору Осимхену.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 26 очков в 14 турах. Свой следующий матч «красные дьяволы» проведут сегодня, 27 декабря, против команды «Ноттингем Форест». Начало — в 23:00 по московскому времени.