Роналду: «Пресса всё лето писала, что Криштиану никому не нужен, но это неправда»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что летом от его услуг отказались многие европейские топ-клубы. Напомним, ранее ходили слухи о переходе футболиста в «Челси», «Баварию», мадридский «Атлетико» и «Наполи».

«Это правда, что летом я получил предложение в размере 400 миллионов евро от клуба из Саудовской Аравии, я отказался от него. Но всё то, что распространяла пресса – это просто мусор. СМИ всё лето писали, что никто из топ-клубов меня не хочет, но это не соответствовало действительности. Несмотря на это, они продолжали писать, что Криштиану никому не нужен», – заявил Роналду в интервью Пирсу Моргану.