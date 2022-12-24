Де Хеа: «МЮ» стал намного лучше защищаться при тен Хаге»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа признал, что команда прибавила в обороне под руководством нового тренера Эрика тен Хага.

«Мы постоянно боремся. Речь идёт не только о защитниках, вся команда стала лучше играть в обороне. Всё начинается с прессинга, мы хорошо справляемся с задачей и прикладываем большие усилия. Это упрощает задачу защиты», – цитирует де Хеа официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В конце сезона у Давида заканчивается контракт с манкунианцами. В данный момент руководство готово предложить ему новое соглашение, но при условии заметного сокращения зарплаты. Также не исключено, что де Хеа в случае продления контракта в следующем сезоне будет запасным голкипером, так как тен Хаг хочет видеть в основе Диогу Кошту из «Порту» или Янна Зоммера из гладбахской «Боруссии».