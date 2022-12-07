ПСВ требует за Гакпо 75 млн евро

Нидерландский ПСВ установил новый ценник на Коди Гакпо, который успешно проводит чемпионат мира в Катаре.

23-летний нападающий сборной Нидерландов забил три мяча в четырёх матчах на мундиале, усилив и без того серьёзный интерес к себе со стороны европейских грандов. Согласно сведениям Footmercato, руководство ПСВ намерено воспользоваться ситуацией: клуб из Эйндховена потребует от потенциальных покупателей не 50-60 млн евро, как планировалось ранее, а гораздо больше – 75 млн. Главный претендент на футболиста – английский «Манчестер Юнайтед».

До старта чемпионата мира Коди Гакпо отметился 13 голами и 17 ассистами в 24 матчах за ПСВ с начала сезона.