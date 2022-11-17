Роналду назвал трёх игроков «МЮ», которые впечатляют его больше всех

Криштиану Роналду выделил трёх одноклубников с профессиональным отношением к делу.

В своём интервью португалец в основном критиковал всех, кто его окружал или окружает в клубе, однако нашлись и люди, удостоившиеся от 37-летнего форварда похвалы: «В первую очередь я бы отметил Диогу Далота – он ещё молод, но уже является профессионалом высочайшего уровня. Его ждёт успешная и продолжительная карьера. Также можно назвать Лисандро Мартинеса и Каземиро», – поведал Роналду, действующий контракт которого истекает летом 2023 года, но может быть досрочно расторгнут уже предстоящей зимой.