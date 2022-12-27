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Лингард: «Понятия не имею, почему сидел на скамейке в «МЮ»

27 Декабря 2022 • 11:15 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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Через 10 ч. 19 мин.

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард вспомнил о временах в «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча против своего бывшего клуба. Напомним, уже сегодня «лесники» отправятся на «Олд Траффорд» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Понятия не имею, почему сидел на скамейке в «Манчестер Юнайтед». Не понимаю, в чём была проблема. Возможно, дело было в политике клуба», – сказал Лингард в интервью журналисту Джону Перси.

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард лишь этим летом покинул родной клуб, после чего свободным агентом подписал контракт с «Ноттингем Форест», где пока не отметился ни одним результативным действием в 13 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Джесси Лингард
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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