Лингард: «Понятия не имею, почему сидел на скамейке в «МЮ»

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард вспомнил о временах в «Манчестер Юнайтед» в преддверии матча против своего бывшего клуба. Напомним, уже сегодня «лесники» отправятся на «Олд Траффорд» в рамках очередного тура Английской премьер-лиги.

«Понятия не имею, почему сидел на скамейке в «Манчестер Юнайтед». Не понимаю, в чём была проблема. Возможно, дело было в политике клуба», – сказал Лингард в интервью журналисту Джону Перси.

Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард лишь этим летом покинул родной клуб, после чего свободным агентом подписал контракт с «Ноттингем Форест», где пока не отметился ни одним результативным действием в 13 матчах АПЛ.