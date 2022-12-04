Полузащитник «Палмейраса» близок к переходу в «Ноттингем Форест»

Полузащитник «Палмейраса» Густаво Скарпа близок к переходу в «Ноттингем Форест», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний бразилец уже успел пройти медосмотр для перехода в английский клуб предстоящей зимой на правах свободного агента. Отметим, что действующий контракт футболиста с «Палмейрасом» рассчитан до конца декабря. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Бразилии в 12 миллионов евро.

За «Палмейрас» в нынешнем году Скарпа провёл 47 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 14 результативных передач.

На данный момент «Ноттингем Форест» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков в 15 турах.