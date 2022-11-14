«Абсолютный позор» – Невилл отреагировал на интервью Роналду

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на интервью нападающего Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. Напомним, португалец заявил, что «красные дьяволы» предали его. Также футболист дал понять, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«То, что сказал Роналду – абсолютный позор. Я всё ещё думаю, что Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити», а не «Арсенал». В любом случае, интервью Криштиану выглядит не очень хорошо для «Манчестер Юнайтед», – цитирует Невилла Sky Sports.

В этом сезоне Роналду потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и отметился всего одним голом в Английской премьер-лиге.