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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Абсолютный позор» – Невилл отреагировал на интервью Роналду

14 Ноября 2022 • 12:07 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл отреагировал на интервью нападающего Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану. Напомним, португалец заявил, что «красные дьяволы» предали его. Также футболист дал понять, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага.

«То, что сказал Роналду – абсолютный позор. Я всё ещё думаю, что Премьер-лигу выиграет «Манчестер Сити», а не «Арсенал». В любом случае, интервью Криштиану выглядит не очень хорошо для «Манчестер Юнайтед», – цитирует Невилла Sky Sports.

В этом сезоне Роналду потерял место в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» и отметился всего одним голом в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Гари Невилл
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Комментарии (1)
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Ermak
14 Ноября 2022 в 12:17
Интересно на что он расчитывал давая такое интервью? Чтобы МЮ зимой отпустил его? Да мне кажется они и не против были при хорошем предложении сплавить его, только вот такое поведение я думаю еще больше отпугнет потенциальных покупателей
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