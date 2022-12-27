Тен Хаг признал, что «МЮ» работает над несколькими подписаниями

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжает отвечать на вопросы о трансферах.

Недавно стало известно о переходе в «Ливерпуль» универсального нападающего Коди Гакпо, который долгое время назывался одной из главных целей «Манчестер Юнайтед». Наставник «красных дьяволов» неоднократно признавал, что после ухода Криштиану Роналду клуб нуждается в усилении атаки.

«Наш состав полностью укомплектован на большинстве позиций, но в атаке имеются пробелы, что, конечно, необходимо исправить. У нас есть варианты на трансферном рынке, и мы готовы действовать, когда придёт время. Клуб уже работает над несколькими трансферами», – цитирует Viaplay тен Хага.