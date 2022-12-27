Тен Хаг рассказал о состоянии Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался на тему готовности Гарри Магуайра.

Центральный защитник перенёс болезнь после возвращения с чемпионата мира в Катаре, но, как признавался сам тен Хаг несколькими днями ранее, выздоровел и вернулся в строй. В сегодняшнем поединке против «Ноттингем Форест» англичанин оказался на скамейке запасных.

«Гарри уже здоров, но пока не набрал оптимальную форму, – заявил рулевой «красных дьяволов» перед матчем. – Сейчас он не готов выходить на поле с первых минут. Линделоф и Мактоминай по-прежнему болеют. Нам пришлось проявить изобретательность, выбирая состав на матч», – отметил тен Хаг.