Источник: Рэшфорд и Далот точно не покинут «Манчестер Юнайтед» бесплатно

Игроки «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд и Диогу Далот точно не покинут «красных дьяволов» бесплатно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что контракты обоих футболистов с английским клубом рассчитаны до лета следующего года. Поэтому, чтобы не потерять Далота и Рэшфорда бесплатно, руководству «Манчестер Юнайтед» необходимо будет либо продлить с ними соглашения, либо продать их в зимнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему Рэшфорду, чья трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро, проявляют «Барселона», «ПСЖ» и мадридский «Реал». Что касается Далота, то он также может продолжить карьеру в одном из испанских грандов. Португальца портал Transfermarkt оценивает в 32 миллиона.