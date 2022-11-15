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Бонуччи прокомментировал недавние заявления Роналду

15 Ноября 2022 • 22:35 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, как относится к скандальному интервью своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

Португалец удивил весь мир, выступив с откровенной критикой в адрес руководства «Манчестер Юнайтед» – своего нынешнего клуба – и наставника команды Эрика тен Хага.

«Очень печально читать о том, что сейчас происходит между Роналду и «Манчестер Юнайтед», – высказался Бонуччи на пресс-конференции перед товарищеским матчем Албания – Италия. – Но я не могу комментировать это в деталях, поскольку не знаю всего, что произошло. Вместе с Роналду я провёл отличные годы в «Ювентусе», и я считаю его отличным человеком», – заявил 35-летний итальянец.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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