Бонуччи прокомментировал недавние заявления Роналду

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал, как относится к скандальному интервью своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

Португалец удивил весь мир, выступив с откровенной критикой в адрес руководства «Манчестер Юнайтед» – своего нынешнего клуба – и наставника команды Эрика тен Хага.

«Очень печально читать о том, что сейчас происходит между Роналду и «Манчестер Юнайтед», – высказался Бонуччи на пресс-конференции перед товарищеским матчем Албания – Италия. – Но я не могу комментировать это в деталях, поскольку не знаю всего, что произошло. Вместе с Роналду я провёл отличные годы в «Ювентусе», и я считаю его отличным человеком», – заявил 35-летний итальянец.