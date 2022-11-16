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Роналду снова раскритиковал Рангника: «Для меня он не был боссом»

16 Ноября 2022 • 23:31 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Криштиану Роналду вновь выступил с открытой критикой в адрес Ральфа Рангника, занимавшего должность главного тренера «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне.

Немецкий рулевой возглавил «красных дьяволов» в декабре 2021 года, сменив уволенного ранее Уле Гуннара Сульшера.

«Когда вы отправляете в отставку Сульшера, вам следует пригласить вместо него топ-тренера, а не спортивного директора. Мне нравится Сульшер, а Рангник никогда не был для меня боссом – при нём я наблюдал некоторые моменты, с которыми ни за что не смог бы согласиться», – сказал в интервью Пирсу Моргану португальский нападающий.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Уле Гуннар Сульшер
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