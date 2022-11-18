Руни: «Мне очень нравится наблюдать за Лисандро Мартинесом»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни оценил выступления защитника Лисандро Мартинеса в нынешнем сезоне. Напомним, аргентинец перебрался в стан «красных дьяволов» этим летом за 67 миллионов евро из амстердамского «Аякса».

«Мне очень нравится наблюдать Лисандро Мартинесом. Когда я смотрю матчи «Манчестер Юнайтед», сразу бросается в глаза его дисциплинированная и агрессивная игра в обороне. Он идеально подходит для международного футбола и я думаю, что это делает его очень важным футболистом для сборной Аргентины», – сказал Руни в интервью английскому изданию The Times.