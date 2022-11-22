Роналду прокомментировал уход из «МЮ»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением относительно расторжения трудового договора с «Манчестер Юнайтед».

Сегодня клуб официально сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с 37-летним футболистом по взаимному согласию сторон.

«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к решению расторгнуть контракт. Я люблю этот клуб и фанатов – это никогда не изменится, но, похоже, пришло время отправляться за новым вызовом. Я желаю «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего», – заявил португалец, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду пополнил ряды «красных дьяволов» летом 2021 года, перебравшись из «Ювентуса».