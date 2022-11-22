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Роналду прокомментировал уход из «МЮ»

22 Ноября 2022 • 20:57 Комментировать (3)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением относительно расторжения трудового договора с «Манчестер Юнайтед».

Сегодня клуб официально сообщил о досрочном прекращении сотрудничества с 37-летним футболистом по взаимному согласию сторон.

«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к решению расторгнуть контракт. Я люблю этот клуб и фанатов – это никогда не изменится, но, похоже, пришло время отправляться за новым вызовом. Я желаю «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего», – заявил португалец, которого цитирует инсайдер Фабрицио Романо.

Криштиану Роналду пополнил ряды «красных дьяволов» летом 2021 года, перебравшись из «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (3)
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sheakes
22 Ноября 2022 в 21:32
Чётко и лаконично.
ARTUR
22 Ноября 2022 в 21:17
,, МЫ ОСУДИЛИ ???,, Тебя выкинули как писюн с борща . Ни одного футболиста не припомню который так бы обгадился и загубил карьеру , наплевал на своего протеже и на болельщиков .
Alex1972
22 Ноября 2022 в 21:05
За новым вызовом?... Вызывайте... Скорую... А-ха-ха-ха...
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