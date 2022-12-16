«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилиться нападающим сборной Нидерландов Коди Гакпо.

Слухи о намерении «Манчестер Юнайтед» подписать звезду ПСВ в январе ходят уже давно, но среди претендентов на 23-летнего игрока также называются «Ливерпуль», «Арсенал», мадридский «Реал» и «Бавария». Согласно заявлениям журналиста Саймона Джонса, руководство «красных дьяволов» уже обозначило Гакпо в качестве приоритетной цели на январское трансферное окно. Главный вопрос – готов ли клуб удовлетворить требования ПСВ, рассчитывающего выручить от продажи форварда солидную сумму.

Коди Гакпо отметился тремя голами в пяти матчах чемпионата мира в Катаре.