​Тен Хаг не связывает проблемы «МЮ» с отсутствием забивного форварда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не считает, что его команде остро не хватает забивного нападающего.

«Нам не хватает забивного нападающего? Нет. Если проанализировать первые 14 матчей, то у нас не было проблем в линии атаки. Проблема была в том, что часто игроки не были готовы на 100%. Когда наши футболисты будут в хорошей форме, мы будем забивать больше голов», - рассказал тен Хаг журналистам.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» на родном «Олд Траффорд» будет принимать «Ноттингем Форест». Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.