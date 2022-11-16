Рабио: «Летом я мог оказаться в Премьер-лиге, но лучшим вариантом было остаться в «Ювентусе»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио прокомментировал свой сорвавшийся трансфер в «Манчестер Юнайтед». Напомним, летом «старая синьора» была готова отпустить француза в стан «красных дьяволов», но сделка так и не состоялась из-за больших финансовых запросов футболиста.

«Это правда. Летом я мог оказаться в Премьер-лиге, но лучшим вариантом было остаться в «Ювентусе». Сейчас я не думаю о будущем. Нет никакой спешки относительно моего контракта, который заканчивается в конце сезона», – цитирует Рабио итальянский журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что вместо Адриена «Манчестер Юнайтед» в конечном итоге приобрёл Каземиро у мадридского «Реала».