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Тен Хагу нравится Рамуш, но «МЮ» отпугивает цена

26 Декабря 2022 • 16:58 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.50
27.12 23:00

«Манчестер Юнайтед» был бы не прочь усилиться нападающим лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамушем, так как игрок очень нравится главному тренеру клуба Эрику тен Хагу. Тем не менее, есть одна проблема.

По информации от журналиста Лори Уитуэлла, большую роль в потенциальном трансфере играет ценник. «Бенфика» требует за португальца астрономическую сумму, что пока отпугивает руководство «красных дьяволов».

Так как Коди Гакпо из ПСВ является более бюджетным вариантом, предпочтительным кандидатом на замену Криштиану Роналду пока считается именно нидерландец. Напомним, сумма трансфера Гакпо должна составить около 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Манчестер Юнайтед Гонсалу Рамуш
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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