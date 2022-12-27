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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лингард: «Рангник не дал мне попрощаться с болельщиками в последней домашней игре»

27 Декабря 2022 • 12:43 Комментировать
Манчестер Юнайтед
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Ноттингем Форест
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Через 8 ч. 57 мин.

Полузащитник «Ноттингем Форест» Джесси Лингард до сих пор обижен на бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Ральфа Рангника. В своём последнем домашнем матче за манкунианцев англичанин не получил ни минуты игрового времени.

«Рангник не выпустил меня на поле в моём последнем домашнем матче за «Манчестер Юнайтед». Не понимаю, почему он не дал мне сыграть хотя бы 5 минут, чтобы я потом поаплодировал болельщикам и попрощался с ними. Честно говоря, я думаю, что заслужил это», – цитирует Лингарда журналист Джек Кенмар.

Сегодня Лингард вернётся на «Олд Траффорд», только уже в качестве игрока соперника. Его «Ноттингем Форест» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед» в рамках АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Ральф Рангник Ноттингем Форест Джесси Лингард
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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