Тен Хаг сообщил, что «МЮ» продлил контракт с Рэшфордом и ещё тремя игроками

«Манчестер Юнайтед» пролонгировал сотрудничество сразу с четырьмя футболистами. «Красные дьяволы» активировали опцию пролонгации с защитниками Диогу Далотом, Люком Шоу, полузащитником Фредом и нападающим Маркусом Рэшфордом.

«Могу подтвердить, что контракты продлены. Мы рады, ведь команда движется в правильном направлении, а эти футболисты вносят большой вклад в наши успехи», - передает слова главного тренера Эрика тен Хага пресс-служба манкунианцев.

После 15 туров «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Ближайший матч подопечные тен Хага проведут против «Ноттингем Форест» 27 декабря.