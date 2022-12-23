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«Ноттингем Форест» присоединился к «Фулхэму» в борьбе за Дукуре

23 Декабря 2022 • 15:53 Комментировать
Эвертон
...
Вулверхэмптон
1 2.30 X 3.20 2 3.25
26.12 18:00

«Фулхэм» столкнётся с конкуренцией в борьбе за полузащитника «Эвертона» Абдулая Дукуре. По информации от журналиста Саймона Джонса в социальных сетях, ещё одним претендентом на футболиста «ирисок» стал «Ноттингем Форест».

Ранее отмечалось, что Дукуре является одной из главных трансферных целей «Фулхэма» на январское трансферное окно. Тем не менее, игрок сборной Мали вполне может оказаться и в «Ноттингем Форест», который прошлым летом потратил на усиление свыше 130 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дукуре не отметился ни одним результативным действием в 7 матчах АПЛ. Ранее футболист выступал на туманном альбионе в составе «Уотфорда».

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон Ноттингем Форест Абдулай Дукуре
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