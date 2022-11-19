Ибрагимович: «Руни делал всё для Роналду, но вся слава доставала Криштиану»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал слова Криштиану Роналду в адрес Уэйна Руни. Напомним, ранее португалец обиделся на критику со стороны англичанина и заявил в интервью Пирсу Моргану, что Уэйн ему завидует.

«Кто бы не играл вместе с Уэйном Руни, он должен быть счастлив, так как Уэйн делал своих партнёров по атаке лучше. То же самое касается Роналду. Руни делал основную работу за него, но слава доставалась Криштиану из-за забитых голов», – цитирует Ибрагимовича Centredevils.

Напомним, что Руни выступал с Ибрагимовичем в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 под руководством Жозе Моуринью.