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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ибрагимович: «Руни делал всё для Роналду, но вся слава доставала Криштиану»

19 Ноября 2022 • 16:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович прокомментировал слова Криштиану Роналду в адрес Уэйна Руни. Напомним, ранее португалец обиделся на критику со стороны англичанина и заявил в интервью Пирсу Моргану, что Уэйн ему завидует.

«Кто бы не играл вместе с Уэйном Руни, он должен быть счастлив, так как Уэйн делал своих партнёров по атаке лучше. То же самое касается Роналду. Руни делал основную работу за него, но слава доставалась Криштиану из-за забитых голов», – цитирует Ибрагимовича Centredevils.

Напомним, что Руни выступал с Ибрагимовичем в «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2016/17 под руководством Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Уэйн Руни Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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ARTUR
19 Ноября 2022 в 17:51
Ну вот , начали это озвучивать и непосредственные так сказать участники , как то не подумал что это сделает главный бунтарь )) то же самое для него делали целой командой Реала , а он Бензема даже не поздравил , он же клубничка ..
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