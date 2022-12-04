В «Манчестер Юнайтед» не исключают уход Рэшфорда

В «Манчестер Юнайтед» опасаются, что следующим летом клубу придётся расстаться с 25-летним нападающим Маркусом Рэшфордом, сообщает Star on Sunday.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку сборной Англии проявляет мадридский «Реал». Однако наставник манкунианцев Эрик тен Хаг видит в Рэшфорде ключевого игрока команды на долгие годы.

Действующий контракт футболиста с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета следующего года, что позволяет Рэшфорду покинуть английский клуб по окончании нынешнего сезона на правах свободного агента. Этот факт может заставить руководство «красных дьяволов» задуматься о продаже своего воспитанника уже в самое ближайшее время. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Англии в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Рэшфорд провёл в составе «Манчестер Юнайтед» 19 матчей, забив в них восемь голов и отдав три результативные передачи.