Гакпо никогда не был серьёзной целью для «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» никогда не считал форварда ПСВ Коди Гакпо своей приоритетной целью. Если верить журналисту Говарду Нёрсу, манкунианцы интересовались нидерландцем, но в клубе не считали его главным кандидатом на замену Криштиану Роналду.

Напомним, что Гакпо в конечном итоге перебрался в «Ливерпуль». Мерсисайдский клуб заплатит за трансфер около 50 миллионов евро. В ближайшее время нидерландец вылетит в Англию, чтобы подписать контракт и завершить переход.

У «Манчестер Юнайтед» есть другие кандидаты на роль нового нападающего. Среди них числятся два португальца – Гонсалу Рамуш из лиссабонской «Бенфики» и Жоау Фелиш из мадридского «Атлетико».