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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Манчестер Сити» утверждают, что сами отказались от Роналду

17 Ноября 2022 • 17:23 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

В «Манчестер Сити» удивлены заявлением нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о том, что летом 2021 года он сам решил отказаться от перехода в стан «горожан», подписав контракт с манкунианцами.  

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер, в «Манчестер Сити» утверждают, что они сами приняли решение отказаться от Роналду, а не наоборот.

Напомним, Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа прошлого года за 17 миллионов евро. С тех пор в составе «красных дьяволов» португальский футболист провёл 54 матча, забив в них 27 голов и пять раз ассистировав своим партнёрам.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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