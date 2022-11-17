В «Манчестер Сити» утверждают, что сами отказались от Роналду

В «Манчестер Сити» удивлены заявлением нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду о том, что летом 2021 года он сам решил отказаться от перехода в стан «горожан», подписав контракт с манкунианцами.

Как сообщает журналист Daily Mail Крис Уилер, в «Манчестер Сити» утверждают, что они сами приняли решение отказаться от Роналду, а не наоборот.

Напомним, Роналду перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в конце августа прошлого года за 17 миллионов евро. С тех пор в составе «красных дьяволов» португальский футболист провёл 54 матча, забив в них 27 голов и пять раз ассистировав своим партнёрам.