Роналду процитировал Пикассо и намекнул на уход из «МЮ»

Звёздный нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду высказался о своём будущем в клубе.

«Как сказал Пикассо, чтобы восстановить что-то, нужно что-то разрушить, и если они [руководство «МЮ»] начнут с меня, для меня это не проблема», - цитирует Роналду The Sun.

Отметим, что точная цитата художника звучит так: «Каждый акт творения — изначально — акт разрушения».

Скорее всего, таким образом португалец намекнул на то, что в скором времени может покинуть клуб.

Ранее Роналду высказался про Эрика тен Хага, Уэйна Руни и Ральфа Рангника, а также рассказал про несостоявшийся переход в «Манчестер Сити» и застой в «Манчестер Юнайтед».

Сами же «красные дьяволы» после 14 проведённых матчей в чемпионате Англии с 26 очками занимают пятое место в турнирной таблице. Следующий матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» проведёт уже в декабре против «Ноттингем Форест», однако весьма сомнительно, что в этом матче примет участие Криштиану Роналду.