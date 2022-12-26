«МЮ» хочет предложить Уильямсу новый контракт

«Манчестер Юнайтед» хочет предложить своему защитнику Брендону Уильямсу новый контракт. По информации от журналиста Лори Уитэулла, руководство «красных дьяволов» считает, что у футболиста есть будущее на «Олд Траффорд».

Нынешнее соглашение 22-летнего англичанина с манкунианцами истекает летом 2024 года. Чтобы не ставить себя в невыгодное положение, «Манчестер Юнайтед» хочет заключить новый контракт уже в ближайшие месяцы.

В нынешнем сезоне Брендон получает очень мало игрового времени. В прошлой кампании футболист выступал на правах аренды за «Норвич», который по итогу вылетел в Чемпионшип.