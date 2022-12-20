Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мактоминай: «Магуайр – великолепный капитан»

20 Декабря 2022 • 20:10 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.50
27.12 23:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рассказал, что думает о лидерских качествах товарищей по команде.

Перед началом сезона появились известия о возможной смене капитана «красных дьяволов», поскольку способности Гарри Магуайра подвергались сомнениям, однако защитник сохранил за собой повязку.

«Гарри Магуайр – великолепный капитан, он отлично подходит для этой роли. Бруну Фернандеш и Давид де Хеа – тоже лидеры и очень опытные игроки, то же самое можно сказать и про Рафаэля Варана. Глядя на них, ты хочешь брать пример.

Стремлюсь ли я стать капитаном в будущем? Никогда не знаешь, что произойдёт, но сейчас я полностью доволен нашим капитаном и тем, как всё устроено», – цитируют английские СМИ шотландца.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Рафаэль Варан Бруну Фернандеш Гарри Магуайр Скотт Мактоминай
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
20:27 · Англия. Премьер-лига
В «Тоттенхэме» хотят сохранить Конте, подписав ему двух новичков
20:24 · Англия. Премьер-лига
​Коутиньо хочет покинуть «Астон Виллу» и играть в Бразилии
20:20 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на Мбаппе слухи
20:18 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сделал предложение по трансферу игрока «МЮ»
20:10 · Англия. Премьер-лига
Мактоминай: «Магуайр – великолепный капитан»
19:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Дзерби: «Макаллистер был одним из лучших на чемпионате мира»
19:35 · Англия. Кубок лиги
«Манчестер Юнайтед» - «Бёрнли»: прогноз на матч Кубка английской лиги – 21 декабря 2022
18:29 · Англия. Премьер-лига
​Кунья переходит в «Вулверхэмптон»
17:59 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» будет трудно подписать вратаря сборной Португалии
17:13 · Англия. Премьер-лига
В «МЮ» растёт уверенность, что трансфер Гакпо удастся осуществить уже в январе
17:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» активировал опцию автоматического продления в контрактах трёх футболистов
16:50 · Англия. Премьер-лига
Санчо не сыграет с «Бёрнли»
16:43 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо: «Поттер выстраивает отличные отношения с игроками» 1
16:18 · Англия. Премьер-лига
Если Шкриньяр не продлит контракт с «Интером», словака попытаются пригласить 6 клубов из АПЛ
16:12 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» очень близок к трансферу игрока «Арсенала»
Все новости
Рекомендуем