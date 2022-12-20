Мактоминай: «Магуайр – великолепный капитан»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай рассказал, что думает о лидерских качествах товарищей по команде.

Перед началом сезона появились известия о возможной смене капитана «красных дьяволов», поскольку способности Гарри Магуайра подвергались сомнениям, однако защитник сохранил за собой повязку.

«Гарри Магуайр – великолепный капитан, он отлично подходит для этой роли. Бруну Фернандеш и Давид де Хеа – тоже лидеры и очень опытные игроки, то же самое можно сказать и про Рафаэля Варана. Глядя на них, ты хочешь брать пример.

Стремлюсь ли я стать капитаном в будущем? Никогда не знаешь, что произойдёт, но сейчас я полностью доволен нашим капитаном и тем, как всё устроено», – цитируют английские СМИ шотландца.