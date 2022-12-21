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Руководство «МЮ» одобрило просьбу тен Хага по приобретению Гакпо

21 Декабря 2022 • 00:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.30 2 10.50
27.12 23:00

В «Манчестер Юнайтед» готовы удовлетворить трансферный запрос Эрика тен Хага.

Рулевой «красных дьяволов» настаивает на покупке Коди Гакпо в январе, о чём стало известно ранее. Сам 23-летний форвард также одобряет вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», а в ПСВ признают, что готовы расстаться со своей звездой в зимнее трансферное окно. По информации 90min, боссы «Манчестер Юнайтед» одобрили требование тен Хага – по просьбе специалиста клуб займётся трансфером, который должен быть оформлен в следующем месяце.

Стоимость перехода Коди Гакпо в «Манчестер Юнайтед» может составить более 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Эрик тен Хаг Коди Гакпо Трансферы футбола - зима 2023
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