Руководство «МЮ» одобрило просьбу тен Хага по приобретению Гакпо

В «Манчестер Юнайтед» готовы удовлетворить трансферный запрос Эрика тен Хага.

Рулевой «красных дьяволов» настаивает на покупке Коди Гакпо в январе, о чём стало известно ранее. Сам 23-летний форвард также одобряет вариант с переходом в «Манчестер Юнайтед», а в ПСВ признают, что готовы расстаться со своей звездой в зимнее трансферное окно. По информации 90min, боссы «Манчестер Юнайтед» одобрили требование тен Хага – по просьбе специалиста клуб займётся трансфером, который должен быть оформлен в следующем месяце.

Стоимость перехода Коди Гакпо в «Манчестер Юнайтед» может составить более 50 млн евро.