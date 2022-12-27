Рэшфорд забил 10 голов за «МЮ» с начала сезона – вдвое больше, чем за всю прошлую кампанию

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд отметил десятое взятие ворот в текущем сезоне.

Англичанин открыл счёт в матче Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» на 19-й минуте. Как отмечает Opta, данный гол стал для 25-летнего форварда десятым в 21 матче нынешнего сезона во всех соревнованиях – в два раза больше, чем в 32 поединках предыдущей кампании.

Маркус Рэшфорд возглавляет список бомбардиров «Манчестер Юнайтед» в рамках текущего розыгрыша чемпионата Англии – пять голов.

В случае победы в сегодняшней встрече «красные дьяволы» сократят отрыв от идущего четвёртым «Тоттенхэма» до одного очка.