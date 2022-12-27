​В заявке «МЮ» на сайте АПЛ появился некий Бетинью

На официальном сайте Английской премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед» появился некий нападающий Бетинью. Если верить опубликованным Лигой данным, 29-летний португалец был заявлен за «красных дьяволов» под номером 11.

О каком именно футболисте идёт речь, непонятно. На сайте «Манчестер Юнайтед» в списке игроков под 11-м номером значится Мэйсон Гринвуд, который ранее был отстранён от работы с командой.

Возможно, на сайте АПЛ произошёл какой-то сбой. В ближайшее время ситуация наверняка прояснится.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Не пропустите текстовую трансляцию.