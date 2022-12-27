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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В заявке «МЮ» на сайте АПЛ появился некий Бетинью

27 Декабря 2022 • 18:14 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.50 2 10.50
Через 4 ч. 15 мин.

На официальном сайте Английской премьер-лиги в составе «Манчестер Юнайтед» появился некий нападающий Бетинью. Если верить опубликованным Лигой данным, 29-летний португалец был заявлен за «красных дьяволов» под номером 11.

О каком именно футболисте идёт речь, непонятно. На сайте «Манчестер Юнайтед» в списке игроков под 11-м номером значится Мэйсон Гринвуд, который ранее был отстранён от работы с командой.

Возможно, на сайте АПЛ произошёл какой-то сбой. В ближайшее время ситуация наверняка прояснится.

В среду «Манчестер Юнайтед» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Ноттингем Форест». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бетинью
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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