Эвра: «Роналду ушёл, и Фернандеш снова босс»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о роли полузащитника Бруну Фернандеша после ухода из клуба Криштиану Роналду.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по соглашению сторон.

«Бруну Фернандеш должен быть главным человеком в команде. Сейчас вы можете это почувствовать. Роналду ушёл, и Фернандеш снова босс. Он исполняет штрафные, исполняет угловые… Это то, что ему нужно», - рассказал Эвра Amazon Prime Video.

Напомним, что во вторник вечером «Манчестер Юнайтед» на своём поле разгромил «Ноттингем Форест» со счётом 3:0 в рамках 17-го тура Премьер-лиги.