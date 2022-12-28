​Эриксен: «Нам грустно, что Роналду нет в команде»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен высказался на тему ухода из клуба звёздного Криштиану Роналду.

«Прежде всего, нам грустно, что Роналду нет в команде. Его наследие и его имя в любом клубе особенные. Мне было очень приятно поиграть с ним», - высказался Эриксен, чьи слова на своих страницах приводит Goal.com.

Напомним, что в ноябре Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» по согласию сторон. Ранее португалец дал громкое интервью, в котором он катком прошёлся по клубу.

Во вторник «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ноттингем Форест» со счётом 3:0.