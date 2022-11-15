Руни удивлён реакцией Роналду на свои слова

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не ожидал столь резких высказываний от Криштиану Роналду.

Напомним, что ранее англичанин раскритиковал поведение португальца в нынешнем сезоне, что явно тому не понравилось: «Возможно, Руни так говорит, потому что он уже завершил игровую карьеру, а я до сих пор выступаю на высоком уровне», – высказался о критике своего бывшего товарища по команде Роналду. По информации журналиста Роба Дорсетта, Руни не ожидал такой реакции, поскольку никогда не скрывал своего восхищения игрой КриРо. Лучший бомбардир в истории «Манчестер Юнайтед» не намерен публично высказываться на эту тему.