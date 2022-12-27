«Манчестер Юнайтед» может арендовать Депая

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность аренды нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая.

«Красные дьяволы» изучают варианты усиления атаки, но не намерены оформлять дорогостоящие подписания в январе. Оптимальным решением может стать аренда, и именно таким путём состав команды Эрика тен Хага, вероятно, пополнит Депай, информирует журналист Тайрон Маршалл. Согласно источнику, нидерландский футболист мог перебраться в «Манчестер Юнайтед» ещё минувшим летом, но сделка не состоялась.

Напомним, что Мемфис Депай уже защищал цвета манчестерского гранда с 2015 по 2017 год, после чего был продан во французский «Лион». Текущая стоимость 28-летнего форварда оценивается порталом Transfermarkt в 20 млн евро.