Глейзеры готовы продать «МЮ» за 7-8 миллиардов евро

Семья Глейзеров готова продать футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» новым владельцам за 7-8 миллиардов евро. По информации от журналиста Фабрицио Романо, именно эта сумма будет требоваться от потенциальных покупателей.

Напомним, болельщики «Манчестер Юнайтед» в последнее время были не особо довольны правлением Глейзеров, из-за чего несколько раз устраивали массовые демонстрации возле домашнего стадиона «Олд Траффорд».

В данный момент команда идёт на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Недавно клуб разорвал контракт с нападающим Криштиану Роналду, благодаря чему сэкономил около 20 миллионов евро.